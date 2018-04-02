Ещё
Гол Орлова в 1000-м матче Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Орлова в 1000-м матче Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом» 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов, забросивший 10-ю шайбу в сезоне, и Том Уилсон. Единственным отметившимся у «Питтсбурга» стал Патрик Хернквист.
Голевую передачу в моменте с голом Орлова отдал Евгений Кузнецов. Александр Овечкин, проведший 1000-й матч за «Кэпиталз» очков не набрал. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин отличился голевой передачей.
Благодаря победе «столичные» набрали 101 очко и выиграли дивизион Метрополитан.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 — Оши (Карлсон, Бураковски) — 06:25  0:2 — Орлов (Кузнецов) — 33:46  0:3 — Уилсон (Нисканен) — 40:23  1:3 — Хернквист (Хагелин, Малкин) — 56:15
Газета.Ru: последние новости
Малкин раскритиковал игрока "Вашингтона" Кузнецова за разговор на русском языке Германов назначен новым президентом хоккейного клуба "Северсталь" "Вашингтон" анонсировал 1000-й матч Овечкина за команду
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA против турниров в РФ28
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение