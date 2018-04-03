Итоги дня НХЛ для россиян: 5 штрафных минут Задорова, 79-е очко Кузнецова 

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Александр Овечкин забросил свою 46-ю шайбу в сезоне, Владимир Тарасенко — 32-ю, Евгений Дадонов — 27-ю. Никита Задоров подрался с защитником «Лос-Анджелес Кингз» Дионом Фанёфом, аЕвгений Кузнецов набрал 79-е очко в сезоне, ассистировав Овечкину.
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяЗыков (н)«Каролина»0+000100-15.36Дадонов (н)«Флорида»1+0+10410-17.24Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-20511-16.56Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-2010136%16.55Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0001300%08.03Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+10320-21.16Слепышев (н)«Эдмонтон»0+0-12101-12.32Задоров (з)«Колорадо»0+0-15222-19.14Орлов (з)«Вашингтон»0+0-14102-22.58Зайцев (з)«Торонто»0+002031-17.25