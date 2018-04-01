«Лос-Анджелес» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде в овертайме проиграл своему конкуренту по дивизиону «Анахайму» (1:2), прервав серию из двух побед. Но благодаря ничье в основное время набирает очки три матча кряду.

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«Лос-Анджелес» пока что сохраняет за собой третье место в Тихоокеанском дивизионе, но лишь на одно очко опережает «Анахайм», при этом у «Дакс» игра в запасе. Так что очки «Кингз» нужны позарез. В списке травмированных один защитник Джейк Маззин

«Лос-Анджелес» обладает абсолютно сильнейшей в НХЛ линией обороны, пропуская в среднем лишь 2,44 шайбы за матч и убивая 85,1% большинства соперника. Но атакующая линия «Кингз» достаточно посредственная.

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» разбил дома «Чикаго» (5:0), прервав серию из двух поражений подряд и сохранив шансы на выход в плей-офф.

«Колорадо» обладает неплохой атакой, забрасывая в среднем за матч 3,13 шайб — это 9-й показатель в НХЛ. У «Эвеланш» также хорошие спецбригады — третье в Лиге меньшинство (83,5%), а также 10-е большинство (21,4%). Но игра в обороне в равных составах средняя.

Прогноз

Две предыдущие встречи в сезоне завершились победами «Лос-Анджелеса» как на своем льду, так и на чужом (2:1 ОТ и 7:1). Сейчас «Колорадо» снова играет на выезде и не сможет рассчитывать на своего основного вратаря, что является сильным ударом по амбициям команды. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Лос-Анджелеса» в матче с коэффициентом 1,61.