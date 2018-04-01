«Сент-Луис» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» неожиданно был разбит на выезде «Аризоной» (0:6), потерпев свое второе поражение подряд после шестиматчевой серии побед.

«Сент-Луис» уповает на оборону и вратарей, пропуская в среднем лишь 2,67 шайб за матч — это 7-й результат во всей НХЛ. Однако по игре спецбригад и результативности нападения «Блюз» не входят даже в топ-20 команд Лиги, а реализация большинства и вовсе предпоследняя — всего 15,6%.

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» дома умудрился проиграть «Каролине» (1:4), прервав серию из пяти побед подряд. Впереди у «Кэпиталз» еще четыре матча регулярки, и перед встречей с «Каролиной» «Вашингтон» также заглянет в гости к «Питтсбургу».

Именно игра с «Пингвинз» будет для «Вашингтона» более важной с точки зрения турнирной борьбы. «Кэпиталз» возглавляют столичный дивизион и опережают «Питтсбург» на три очка. В списке травмированных лишь один, но важный игрок — нападающий Ти Джей Оши. Российский нападающий Александр Овечкин не набирает очки два матча подряд, защитник Дмитрий Орлов — три, а форвард Евгений Кузнецов в игре с «Каролиной» прервал серию из шести результативных матчей, в которых он набрал 13 очков.

«Вашингтон» делает акцент в игре на атакующую линию. В среднем за матч команда забрасывает 3,09 шайб (10-й результат) и реализует 22,6% большинства (7-й результат). Но оборона у «Кэпиталз» средняя.

Прогноз

В первой встрече в сезоне «Вашингтон» на своем льду обыграл «Сент-Луис» в овертайме (4:3). Но сейчас «Кэпиталз» будут играть на выезде после тяжелой битвы с «Питтсбургом», тогда как «Блюз» будут отдохнувшие и победа им нужна как воздух. Можно присмотреться к ставке на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,78.