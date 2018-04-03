«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе

ТАСС , 3 апреля. «Вашингтон» обыграл «Сент— Луис» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 84 очка (46 шайб + 38 передач) в 80 матчах и лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. На счету Тарасенко 64 (32+32) очка в 77 играх. В активе Кузнецова 79 (25+54) баллов в 77 встречах.

"Вашингтон" занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 103 очка в 80 матчах. «Сент-Луис» идет девятым на Западе с 92 очками в 79 играх.

В следующем матче «Вашингтон» 6 апреля примет «Нэшвилл». «Сент-Луис» днем ранее сыграет дома с «Чикаго». В других встречах дня «Виннипег» в гостях обыграл «Оттаву» (6:5). «Миннесота» на своем льду была сильнее «Эдмонтона» (3:0).