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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе
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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 3 апреля. «Вашингтон» обыграл «Сент— Луис» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Вашингтона» шайбы забросили Никлас Бэкстрем (21-я минута), Алекс Чиассон (23), Андре Бураковски (28) и Александр Овечкин (59), которому ассистировал Евгений Кузнецов. У хозяев отличились Владимир Тарасенко (4) и Патрик Берглунд (32).
Овечкин набрал 84 очка (46 шайб + 38 передач) в 80 матчах и лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. На счету Тарасенко 64 (32+32) очка в 77 играх. В активе Кузнецова 79 (25+54) баллов в 77 встречах.
"Вашингтон" занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 103 очка в 80 матчах. «Сент-Луис» идет девятым на Западе с 92 очками в 79 играх.
В следующем матче «Вашингтон» 6 апреля примет «Нэшвилл». «Сент-Луис» днем ранее сыграет дома с «Чикаго». В других встречах дня «Виннипег» в гостях обыграл «Оттаву» (6:5). «Миннесота» на своем льду была сильнее «Эдмонтона» (3:0).
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