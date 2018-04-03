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Видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон»
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Видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Вашингтон» 

Чемпионат.com 3 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде оказался сильнее «Сент-Луис Блюз», встреча завершилась со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 0:1). Для «Сент-Луиса» это поражение стало третьим подряд. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Лучшим игроком встречи стал центральный нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём, на счету которого гол и голевая передача. Победную шайбу оформил Андре Бураковски. Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом в пустые ворота и показателем полезности «-2», как и Евгений Кузнецов, у которого на счету одна голевая передача. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту 16 секунд, отметился голом и заработал показатель полезности «+1».
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