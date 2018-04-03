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Ориентировочный состав сборной России на чемпионат мира 2018

Правильно ли поступил «Салават Юлаев», отправив Эркку Вестерлунда в отставку?

Широков: содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее