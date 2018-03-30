Михайлов: Киселевич — умница, он не жаден до взятия ворот, а отдаёт партнёру

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал действия защитника ЦСКА Богдана Киселевича в последней голевой комбинации столичных «армейцев» во вчерашнем матче финальной серии Западной конференции со СКА, который завершился их победой в овертайме со счётом 5:4. «По вчерашнему матчу со СКА я бы сказал, что Кузьменко — молодец. Он не выпал и оправдал доверие тренеров. Как оценю действия Киселевича в последней голевой комбинации ЦСКА? Богдан — умница! Он показал, что он не только жаден до взятия ворот, но и отдаёт партнёру, который находится в более выгодном положении», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным Видео победного гола Кузьменко с передачи Киселевича можно посмотреть на сайте КХЛ.