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«Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
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«Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Нэшвилл»
В прошлом матче «Нэшвилл» дома результативно обыграл «Сан-Хосе» (5:3), одержав свою вторую победу подряд после трех кряду поражений.
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«Нэшвилл» уверенно лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции, опережая «Виннипег» на семь очков. «Прэдаторз» уже готовятся к плей-офф и вряд ли потеряют лидерство. Из-за травмы точно не сыграет в матче нападающий Калле Ярнкрок, под вопросом участие защитника Янника Вебера и нападающего Остина Уотсона. Российский защитник Алексей Емелин в последних трех матчах проводил на льду в среднем лишь около 10 минут игрового времени.
«Нэшвилл» показывает отличные результаты почти по всем показателям статистики, однако акцент в игре сделан на надежность вратарей и обороны. В среднем за игру команда пропускает всего 2,45 шайбы — это 2-й показатель в Лиге. Единственная проблема — игра в большинстве. Слабоватые как для лидера 20% реализации и только 17-е место.
«Баффало»
В прошлом матче «Баффало» дома проиграл «Детройту» (3:6), потерпев пятое поражение в последних шести поединках. Всего в последних десяти матчах «Сэйбрз» сумели выиграть лишь трижды.
«Баффало» — главный аутсайдер Восточной конференции и всей Лиги. У команды всего 60 очков в 77 матчах, и пять очков отставания от ближайшего соперника. Так что до конца сезона «Сэйбрз» свое турнирное положение уже не поменяют. В списке травмированных резервный вратарь Линус Улльмарк, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб, нападающие Якоб Джозефссон и Кайл Крискуоло. Российский защитник Виктор Антипин в последний раз выходил на лед 25 марта в игре против «Рейнджерс».
У «Баффало» абсолютно худшая в НХЛ атака — всего 2,33 заброшенные шайбы за матч. Не лучше обстоят дела при игре у своих ворот — в среднем 3,30 пропущенных шайб за игру и третье место с конца. Чуть получше поставлена игра спецбригад.
Прогноз
В первом матче сезона «Нэшвилл» на выезде всухую разобрался с «Баффало» (4:0). Сейчас «Прэдаторз» также явные фавориты, но они больше играют от обороны, а у «Баффало» очень слабая атака. Можно присмотреться к ставке на поздний гол с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,21.
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