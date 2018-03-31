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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля
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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 2 апреля 

LiveSport.Ru 26 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«Тампа-Бэй»
В прошлом матче «Тампа-Бэй», наконец, прервала серию из трех поражений подряд. «Лайтнинг» на выезде разбили перестроечный «Рейнджерс» (7:3). Но в целом конец марта нельзя занести в актив команде — пять поражений в десяти играх.
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Спад в результатах привел к тому, что «Тампа-Бэй» уступила лидерство в Атлантическом дивизионе «Бостону». Правда, сейчас «Молнии» снова вернули себе первое место, но лишь благодаря бОльшему количеству сыгранных матчей. При этом в Лиге лидерство еще раньше перехватил «Нэшвилл». В списке травмированных защитник Джейк Дотчин, нападающие Райан Кэллахан и Адам Эрн. Российский вратарь Андрей Василевский потерпел три поражения в последних пяти сыгранных матчах, пропустив 17 шайб. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах забросил одну шайбу и отдал три передачи. Нападающий Никита Кучеров за это же время забросил одну шайбу и отдал две передачи.
«Тампа-Бэй» делает ставку на атаку, забрасывая в среднем больше всех за матч — 3,54 шайбы. У «Лайтнинг» также второе в НХЛ большинство — 25,1% реализации. Но оборона и вратари в последнее время не блещут, а меньшинство одно из худших в Лиге — всего 76,3% надежности и 26-я позиция.
«Нэшвилл»
В прошлом матче «Нэшвилл» в родных стенах обыграл «Сан-Хосе» (5:3), выиграв второй поединок подряд после серии из трех кряду поражений. При этом перед выездом в Тампу-Бэй «Предаторз» успеют принять дома «Баффало».
«Предаторз» пока что уверенно лидируют в общей таблице Лиги и Западной конференции. Но в случае поражения «Нэшвилла», «Тампа» сократит отставание до одного балла. Список травмированных почти пуст — в лазарете только нападающий Калле Ярнкрок. Российский защитник Алексей Емелин в последних матчах потерял игровой время и проводит на льду в среднем около 10 минут за матч. Также на его счету одна передача в последних пяти матчах.
«Нэшвилл» в целом показывает отличную статистику почти по всем показателям, но все же акцент в игре делается на оборону. В среднем за матч «Предаторз» пропускают всего 2,45 шайбы — это 2-е место в НХЛ. Слабая сторона в игре — 20% реализации большинства, что является лишь 17-м показателем в Лиге.
Прогноз
Первая встреча команд завершилась результативной победой «Тампы» на выезде в овертайме (4:3). И сейчас «Лайтнинг» также считаются фаворитом поединка, так как играют дома. Но у команды в последнее время не блещет стабильностью основной вратарь Андрей Василевский, есть проблемы с обороной и результатами в целом. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу более стабильного «Нэшвила» в матче с коэффициентом 2,22.
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