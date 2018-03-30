Нападающий Степан Санников покинул «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Степан Санников покидает команду. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский на встрече с болельщиками. Фастовский подчеркнул, что не знает где продолжит карьеру хоккеист.

27-летний Санников провёл в «Сибири» всю карьеру, в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 26 (10+16) очков в 50 матчах. Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.

В составе «Сибири» Санников завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года.

По информации «Чемпионата» Санников продолжит карьеру в «Автомобилисте».