Санников близок к переходу в «Локомотив», на игрока претендует «Ак Барс»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Степан Санников близок к переходу в ярославский «Локомотив». На хоккеиста также претендует казанский «Ак Барс», также ранее стало известно об интересе «Автомобилиста».

Игрок недавно расторг контракт с «Сибирью». 27-летний Санников провёл в «Сибири» всю карьеру, в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 26 (10+16) очков в 50 матчах. Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.

В составе «Сибири» Санников завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года.