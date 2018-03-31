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Санников близок к переходу в «Локомотив», на игрока претендует «Ак Барс»
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Санников близок к переходу в «Локомотив», на игрока претендует «Ак Барс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ngs.ru
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Степан Санников близок к переходу в ярославский «Локомотив». На хоккеиста также претендует казанский «Ак Барс», также ранее стало известно об интересе «Автомобилиста».
Игрок недавно расторг контракт с «Сибирью». 27-летний Санников провёл в «Сибири» всю карьеру, в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 26 (10+16) очков в 50 матчах. Всего в КХЛ на его счету 152 (59+93) очка в 486 играх.
В составе «Сибири» Санников завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2014/15. В составе сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года.
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