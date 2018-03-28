«Югру» выставили из КХЛ

Вместе с «Ладой».

"Югра" будет исключена из списка участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров организации, прошедшего 28 марта 2018 года. Попрощается с КХЛ также тольяттинская «Лада», передает "Уралинформбюро"

Еще весной минувшего года руководство КХЛ заговорило о том, что трем клубам, показавшим наихудшие спортивные и экономические результаты по итогам сезона 2017-2018, дадут от ворот поворот. В декабре в «расстрельном списке» оказались «Югра», «Лада» и "Северсталь"

Минувший сезон регулярного чемпионата Лиги команда из Югры, набрав 48 очков, завершила на последнем месте. На 2 очка больше набрали тольяттинцы.

КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3

— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

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