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«Югру» выставили из КХЛ
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«Югру» выставили из КХЛ 

Уралинформбюро 28 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Вместе с «Ладой».
"Югра" будет исключена из списка участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров организации, прошедшего 28 марта 2018 года. Попрощается с КХЛ также тольяттинская «Лада», передает "Уралинформбюро".
Еще весной минувшего года руководство КХЛ заговорило о том, что трем клубам, показавшим наихудшие спортивные и экономические результаты по итогам сезона 2017-2018, дадут от ворот поворот. В декабре в «расстрельном списке» оказались «Югра», «Лада» и "Северсталь".
Минувший сезон регулярного чемпионата Лиги команда из Югры, набрав 48 очков, завершила на последнем месте. На 2 очка больше набрали тольяттинцы.
КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3
— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
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