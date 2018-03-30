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«Лада» и «Югра» имеют право продавать игроков до 31 мая, потом они станут НСА
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«Лада» и «Югра» имеют право продавать игроков до 31 мая, потом они станут НСА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», исключённые из состава участников Континентальной хоккейной лиги «Лада» и «Югра» до 31 мая 2018 имеют право продать игроков в другие клубы.
После этой даты игроки будут признаны неограниченно свободными агентами, включая тех, кто после окончания контрактов должны были стать ограниченно свободными агентами.
«Лада» и «Югра» в следующем сезоне будут выступать в Высшей хоккейной лиге, а в КХЛ сыграют 25 клубов.
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