«Лада» и «Югра» имеют право продавать игроков до 31 мая, потом они станут НСА

Как стало известно «Чемпионату», исключённые из состава участников Континентальной хоккейной лиги «Лада» и «Югра» до 31 мая 2018 имеют право продать игроков в другие клубы.

После этой даты игроки будут признаны неограниченно свободными агентами, включая тех, кто после окончания контрактов должны были стать ограниченно свободными агентами.

«Лада» и «Югра» в следующем сезоне будут выступать в Высшей хоккейной лиге, а в КХЛ сыграют 25 клубов.

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