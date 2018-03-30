СМИ: «Лада» и «Югра» имеют право продавать игроков до 31 мая, «Торпедо» переведут на Восток 

Исключенные из состава участников Континентальной хоккейной лиги «Лада» и «Югра» до 31 мая 2018 имеют право продать игроков в другие клубы. Об этом сообщает После этой даты игроки будут признаны неограниченно свободными агентами, включая тех, кто после окончания контрактов должны были стать ограниченно свободными агентами. «Лада» и «Югра» в следующем сезоне будут выступать в Высшей хоккейной лиге, а в КХЛ сыграют 25 клубов., «Торпедо» в следующем сезоне будет переведено в Восточную конференцию КХЛ. Нижегородский клуб ранее имел опыт выступления в Восточной конференции. Это произошло в сезоне-2013/14. Тогда команда Петериса Скудры заняла пятое место в конференции, а в первом раунде плей-офф в семи матчах уступила «Салавату Юлаеву».