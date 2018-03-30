Аналитики: «Вашингтон» Овечкина легко победит «Каролину» в домашнем матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — « Каролина Харрикейнз », который состоится 31 марта.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.75, по итогам всей встречи — 1.45.

Шансы «Каролины Харрикейнз» на победу более скромные. Успех в основное время котируется за 3.80, а с учётом овертайма и буллитов — за 2.80.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.5.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.80, меньше 5,5 — за 2.05.

Начало матча — в 2:00 мск.