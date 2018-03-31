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«Каролина» крупно обыграла «Вашингтон», Овечкин заработал «-3»
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«Каролина» крупно обыграла «Вашингтон», Овечкин заработал «-3» 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арена» и завершился уверенной победой гостей — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).
В составе «Каролины» 2 (1+1) очка набрал нападающий Дерек Райан. Также два очка (0+2) записал на свой счет защитник Джейккоб Слэвин. У «Вашингтона» единственную шайбу забросил Михал Кемпны.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 16 секунд, нанёс 2 броска в створ и заработал показатель полезности «-3». Также «-3» заработал Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов отметился показателем «-2». Нападающий «Каролины» Валентин Зыков отдал результативную передачу.
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