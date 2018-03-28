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ХК «Мамонты Югры» продолжит выступать в МХЛ в следующем сезоне
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ХК «Мамонты Югры» продолжит выступать в МХЛ в следующем сезоне 

ТАСС 28 марта 2018
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ханты-мансийская команда «Мамонты Югры» продолжит играть в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), несмотря на исключение «Югры» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Югры» Василий Филипенко.
"Мы готовим документы для участия в чемпионате ВХЛ. «Мамонты Югры», без сомнения, останутся в МХЛ, — сказал Филипенко. — Наша задача — продолжать работать в том векторе, который задан, а также не потерять тот потенциал, наработанный нами. Не секрет, что мы добились успеха в плане детского и молодежного хоккея, и в этом направлении нужно продолжить работу".
"Мы понимаем, что надо работать над этим, — подчеркнул Филипенко. — Нужно остановиться, подумать, у нас не самый лучший результат за несколько последних лет. Нам дали поработать над собой".
Ранее КХЛ объявила, что согласно решению совета директоров лиги «Югра» не сыграет в следующем сезоне чемпионата, клуб будет участвовать в розыгрыше Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). «Югра» заняла последнее место в спортивно-экономическом рейтинге лиги. Ханты-мансийская команда также не сумела выйти в плей-офф КХЛ, в то время как «Мамонты Югры» дошли до 1/4 финала плей-офф МХЛ.
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