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Бухгалтер сыграл один период за «Чикаго» и стал первой звездой дня НХЛ
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Бухгалтер сыграл один период за «Чикаго» и стал первой звездой дня НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бухгалтер из Чикаго Скотт Фостер пришел на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» с «Виннипег Джетс» в качестве зрителя, однако в третьем периоде был вынужден выйти на лед, заменив вратаря хозяев, сообщает ТАСС.
По информации The New York Times, 36-летний Фостер имеет с «Чикаго» любительский контракт.
До старта матча основной голкипер Антон Форсберг получил повреждение и не смог выйти на лед. Место в воротах занял Коллин Делиа, однако в третьем периоде он травмировался и также не смог продолжить встречу. Вместо него на лед вышел Форстер, который является бухгалтером в Чикаго.
За оставшиеся 15 минут до конца матча он отразил семь бросков по своим воротам и не пропустил ни одной шайбы.
Национальная хоккейная лига признала Форстера первой звездой дня.
Вторым лучшим игроком признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер, который оформил хет-трик в матче с «Аризоной Койотс». Третьей звездой дня стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа, забросивший три шайбы в матче с «Калгари Флэймз» (5:1).
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