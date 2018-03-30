Бухгалтер сыграл один период за «Чикаго» и стал первой звездой дня НХЛ

Бухгалтер из Чикаго Скотт Фостер пришел на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» с «Виннипег Джетс» в качестве зрителя, однако в третьем периоде был вынужден выйти на лед, заменив вратаря хозяев, сообщает ТАСС

По информации The New York Times, 36-летний Фостер имеет с «Чикаго» любительский контракт.

До старта матча основной голкипер Антон Форсберг получил повреждение и не смог выйти на лед. Место в воротах занял Коллин Делиа, однако в третьем периоде он травмировался и также не смог продолжить встречу. Вместо него на лед вышел Форстер, который является бухгалтером в Чикаго.

За оставшиеся 15 минут до конца матча он отразил семь бросков по своим воротам и не пропустил ни одной шайбы.

Национальная хоккейная лига признала Форстера первой звездой дня.