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Зинэтула Билялетдинов: Мы сделаем все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань
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Зинэтула Билялетдинов: Мы сделаем все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: АиФ
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Трактором» (3:1).
— Эта игра не отличалась от других, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба. — Было очень сложно. «Трактор» старается выиграть, бьется. Легких матчей не было. Сегодня у ребят настрой был хороший, на результат. Благодарен ребятам за работу, которую они проделали. Готовимся дальше.
— Как оцените игру Антона Глинкина? — Антон молодец. Он сразу вошел в игру и играл достойно.
— Как оцените шансы вернуть Кубок в Казань? — Команды ЦСКА и СКА очень сильные. Мы будем стараться и все сделаем, чтобы вернуть кубок.
Напомним, «Ак Барс» всухую выиграл серию и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Его соперник определится в финальной серии Запада между СКА — ЦСКА. После четырех матчей счет в этой серии — 2-2.
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