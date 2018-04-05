Зинэтула Билялетдинов: Мы сделаем все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Трактором» (3:1).

— Эта игра не отличалась от других, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба. — Было очень сложно. «Трактор» старается выиграть, бьется. Легких матчей не было. Сегодня у ребят настрой был хороший, на результат. Благодарен ребятам за работу, которую они проделали. Готовимся дальше.

— Как оцените игру Антона Глинкина ? — Антон молодец. Он сразу вошел в игру и играл достойно.

— Как оцените шансы вернуть Кубок в Казань? — Команды ЦСКА и СКА очень сильные. Мы будем стараться и все сделаем, чтобы вернуть кубок.

Напомним, «Ак Барс» всухую выиграл серию и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Его соперник определится в финальной серии Запада между СКА — ЦСКА. После четырех матчей счет в этой серии — 2-2.