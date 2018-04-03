Зинэтула Билялетдинов: Я считаю, была боевая игра

Команды все борются.

— Что с Андреем Поповым и Антоном Глинкиным? Насколько они близки к составу? — Андрей появится, наверное, не скоро. Антон восстанавливается после болезни. Он тренируется в полную силу.

— После пропущенной шайбы команда откатилась назад. Дело в психологии? — Нет, мы не откатились. Мы играли так, как играли.

— Насколько принципиально победить в серии 4-0? — Об этом мы не думаем. Мы готовимся к следующему матчу, — передает слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.