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Зинэтула Билялетдинов: Я считаю, была боевая игра
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Зинэтула Билялетдинов: Я считаю, была боевая игра 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Реальное время
Команды все борются.
— Что с Андреем Поповым и Антоном Глинкиным? Насколько они близки к составу? — Андрей появится, наверное, не скоро. Антон восстанавливается после болезни. Он тренируется в полную силу.
— После пропущенной шайбы команда откатилась назад. Дело в психологии? — Нет, мы не откатились. Мы играли так, как играли.
— Насколько принципиально победить в серии 4-0? — Об этом мы не думаем. Мы готовимся к следующему матчу, — передает слова Билялетдинова пресс-служба казанской команды.
Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч серии пройдет в Челябинске 5 апреля.
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