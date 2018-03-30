Станислав Галиев: «У „Ак Барса“ впереди еще семь матчей до главной победы»

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев после победы в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ над «Трактором» (2:1, 1-0) отметил, что в третьем периоде казанцы проявили характер.

— Начали не очень хорошо. Была пауза. Все-таки это выбило нас из игрового ритма. Пропустили, но в третьем периоде проявили характер, — сказал Галиев.

— Вы очень эмоционально отпраздновали гол. С чем это связано?

— Было много моментов, мы ни как не могли забить. После того как сравняли счет, стало легче.

— Что сказал Билялетдинов в последнем перерыве?

— Что не надо бежать и никого спасать.

— Вы лучший бомбардир команды в плей-офф. Ожидали?

— Не думаю об этом. У нас впереди еще семь матчей до главной победы. ( Артур ЕНИКЕЕВ

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