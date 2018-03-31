Форвард «Ак Барса» Азеведо высоко оценил оборону «Трактора»

Форвард казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка Гагарина против челябинского «Трактора», сообщает ТАСС

"Была тяжелая игра, соперник заставил нас попотеть. «Трактор» очень здорово играл в средней зоне и обороне, почти не давал нам пространства и времени подумать. Они были быстрее нас. Нужно было придерживаться нашей системы, и это помогло победить", — цитирует Азеведо «Матч ТВ».