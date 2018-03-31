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Андрей Нестрашил: «У Нефтехимика» есть разочарование от концовки сезона, могли сыграть лучше"
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Андрей Нестрашил: «У Нефтехимика» есть разочарование от концовки сезона, могли сыграть лучше" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил считает, что его команда может показывать еще более высокие результаты. В текущем сезоне КХЛ команда вышла в четвертьфинал Восточной конференции, но уступила «Трактору» со счетом 1-4.
— Как оцените прошедший сезон для «Нефтехимика»?
— Хотите верьте, хотите нет, но я всё же думаю, что мы можем играть лучше. К сожалению, нам не всё удалось в серии с «Трактором». После перерыва на Олимпийские игры мы не лучшим образом сыграли и в последних двух матчах регулярного чемпионата, — цитируют "Известия" Нестрашила. — Поражения отбросили нас с третьего места на шестое, лишили преимущества своей площадки в первом раунде. Есть разочарование от концовки сезона, которая испортила впечатление от нашего выступления в большей части чемпионата. Поэтому голову не теряем — естественно, мы довольны результатом, которого смогли достичь, но целимся выше. В следующем сезоне хотим выиграть больше матчей и занять достойное место в серии плей-офф.
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