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Андрей Нестрашил: Если честно, я рад работать с таким тренером, как Назаров
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Андрей Нестрашил: Если честно, я рад работать с таким тренером, как Назаров 

Советский спорт 26 минут назад
— Ходит много всяких слухов и историй, но те, кто хорошо его знает, подтвердят, что он отличный человек. Конечно, Назаров — довольно импульсивный и эмоциональный тренер. Он часто кричит на игроков, но он всегда хочет лучшего для нас. Если честно, я очень рад работать с таким тренером, как Назаров, — передают слова Нестрашила «Известия».
Добавим, что 14 марта «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с чешским нападающим. Прошедший сезон стал для Нестрашила первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 33 (11+22) очка.
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