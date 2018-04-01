Игрок «Нефтехимика» отметил импульсивность главного тренера команды

"Ходит много всяких слухов и историй, но те, кто хорошо его знает, подтвердят, что он отличный человек. Конечно, Назаров — довольно импульсивный и эмоциональный тренер. Он часто кричит на игроков, но он всегда хочет лучшего для нас. Если честно, я очень рад работать с таким тренером, как Назаров", — цитирует Нестрашила газета «Известия»

Назаров возглавил «Нефтехимик» в 2016 году.

В сезоне-2017/18 нижнекамская команда по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии плей-офф «Нефтехимик» выбыл в первом раунде, проиграв «Трактору» с общим счетом 1-4.