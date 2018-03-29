Владимир Кречин: «Составить конкуренцию „Ак Барсу“ „Трактор“ вполне может»

Генеральный менеджер «Трактора» Владимир Кречин в преддверии полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» отметил преимущества соперника, а также добавил, что главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин любые новые знания впитывает как губка.

— Составить конкуренцию «Ак Барсу» «Трактор» вполне может — у команды есть характер и организация игры, привитая главным тренером Анваром Гатиятулиным, — цитируют "Известия" Кречин . — У них собраны интересные хоккеисты, но Казань обладает все-таки большей глубиной состава — решить исход игры у нее может почти каждое звено. Все хоккеисты имеют большой опыт игр в плей-офф — это же касается и их главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. А у Челябинска есть определенный недостаток игроков среднего возраста. Имеются отличные хоккеисты за 30 лет и талантливая молодежь. Но средней прослойки нет — один из немногих ее представителей Никита Никитин травмирован и помочь команде не сможет. Тогда как у «Ак Барса» таких, наоборот, много. Это и может решить исход серии в пользу казанцев.

Гатиятулин отлично работает с молодежью, следит за тенденциями в развитии хоккея, любые новые знания впитывает как губка. Это было заметно еще в период работы Анвара детским тренером, поэтому я предложил руководству доверить ему работу с «Белыми медведями». И Гатиятулин оправдал доверие, успешно отработав в МХЛ. Сейчас он поднялся еще на несколько ступеней выше и стал серьезным тренером уровня КХЛ.