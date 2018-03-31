Передача Зыкова помогла «Каролине» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ 

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от "Каролины Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дерек Райан, Джастин Фолк, Себастьян Ахо и Брок Макгинн. У хозяев единственную шайбу забросил Михал Кемпны.
Форвард «Каролины» Валентин Зыков отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (США, Роли) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
1:0 — Карлсон (Карлсон, Оши) — 22:35;
1:1 — Райан (Нордстрём, Слэвин) — 23:15;
1:2 — Фолк (Ди Джузеппе, Райан) — 31:43;
1:3 — Ахо (Зыков, Слэвин) — 54:32;
1:4 — Макгинн (Стаал, Уильямс) — 57:50 (en)