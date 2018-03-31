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«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин очков не набрал.
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«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин очков не набрал. 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на выезде победила «Вашингтон» — 4:1. В третьей шайбе «Каролины» принял участие нападающий Валентин Зыков.
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
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