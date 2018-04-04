«Тампа» разгромила «Бостон» на домашнем льду в матче НХЛ 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла на домашнем льду «Бостон Брюинз» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 33 броска в створ и оформил восьмой шат-аут в сезоне.
В составе проигравших Никита Кучеров отдал голевую передачу и занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 4: 0 (0:0, 3:0, 1:0)
1:0 — Пойнт (Кучеров, Коберн) — 25:01 (5x5)
2:0 — Хедман (Коберн, Кэллахэн) — 30:59 (5x5)
3:0 — Куниц (Кэллахэн, Джирарди) — 34:27 (5x5)
4:0 — Миллер — 42:34 (5x5)