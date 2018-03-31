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Владимир Юрзинов: Болельщики «Сибири» заслужили команду, которую бы боялись соперники
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Владимир Юрзинов: Болельщики «Сибири» заслужили команду, которую бы боялись соперники 

Советский спорт 45 минут назад
— Люди очень любят свою команду. Они глубоко понимают хоккей. Мечта в том, чтобы желания совпадали с возможностями. Болельщики «Сибири» заслужили команду, которую бы боялись соперники. Кирилл Валерьевич (Фастовский — прим. авт) каждый год собирает практически новый состав и проделывает колоссальный объём работы.
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Хотелось бы больше стабильности, поменьше потрясений. Но…хотеть не вредно, не правда? Вредно не хотеть, — передает слова Юрзинова официальный сайт КХЛ.
Ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракт с Юрзинов до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что Юрзинов-младший возглавил «Сибирь» в декабре, под его руководством команда одержала 13 побед в 17 матчах, но не смогла пробиться в плей-офф.
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