Владимир Юрзинов: Болельщики «Сибири» заслужили команду, которую бы боялись соперники

— Люди очень любят свою команду. Они глубоко понимают хоккей. Мечта в том, чтобы желания совпадали с возможностями. Болельщики «Сибири» заслужили команду, которую бы боялись соперники. Кирилл Валерьевич (Фастовский — прим. авт) каждый год собирает практически новый состав и проделывает колоссальный объём работы.

Владимир Юрзинов : На предложение из Новосибирска согласился без раздумий

Хотелось бы больше стабильности, поменьше потрясений. Но…хотеть не вредно, не правда? Вредно не хотеть, — передает слова Юрзинова официальный сайт КХЛ.

Ранее стало известно, что «Сибирь» продлила контракт с Юрзинов до 30 апреля 2019 года.

Напомним, что Юрзинов-младший возглавил «Сибирь» в декабре, под его руководством команда одержала 13 побед в 17 матчах, но не смогла пробиться в плей-офф.