Вратарь «Колорадо» Варламов стал второй звездой дня в НХЛ 

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс— служба НХЛ.
В матче против «Чикаго», завершившемся победой «Колорадо» со счетом 5:0, Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам. Однако доиграть встречу он не смог, получив травму в столкновении с форвардом «Чикаго» Томасом Юрчо за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах «Колорадо» отстоял Джонатан Бернье.
Первой звездой признан форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, который в игре с «Сент-Луисом» (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой стал форвард «Тампы» Седрик Пакетт, во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3) отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.