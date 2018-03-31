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«Колорадо» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ
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«Колорадо» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Колорадо Эвеланш» нанес разгромное поражение «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился швейцарский нападающий Свен Андригетто, также отличились Тайсон Бэрри, Микко Рантанен и Тайсон Джост.
Ранее сообщалось, что вратарь «Колорадо» Семен Варламов получил травму и не смог доиграть встречу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланш" (США, Денвер) — «Чикаго Блэкхоукс» (США, Чикаго) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1:0 — Андригетто (Жирар) — 18:54 (5x4);
2:0 — Бэрри (Рантанен, Ландеског) — 28:14 (4x3);
3:0 — Рантанен (Маккиннон, Бэрри) — 46:25 (5x4);
4:0 — Джост (Бэрри, Керфут) — 48:39;
5:0 — Андригетто — 57:51
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