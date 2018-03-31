Андрей Нестрашил: Отец не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом

— Это фантастические впечатления. Мне повезло, что в определенный момент, когда в «Детройте» ряд игроков получили травмы, меня вызвали из фарм-клуба. Я смог себя показать и уже к следующему сезону готовился в главной команде, а затем дебютировал в НХЛ.

В первое время не мог привыкнуть, что выхожу на лед с такими звездами, как Дацюк и Хенрик Зеттерберг . Но они, несмотря на свой статус, очень благожелательно относились ко мне, всегда поддерживали. Если в игре или на тренировках что-то не получалось, Павел и Хенрик всегда советовали мне успокоиться и играть в свой хоккей.

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А свой первый матч в НХЛ я провел на глазах у своего отца, который не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом. Ради одного этого стоило ехать в Детройт, несмотря на то что потом я не смог удержаться в клубе, — передают слова Нестрашила «Известия»

Добавим, что 14 марта «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с чешским нападающим. Прошедший сезон стал для Нестрашила первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 33 (11+22) очка.