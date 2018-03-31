Ещё
Андрей Нестрашил: Отец не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Нестрашил: Отец не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом 

Советский спорт 1 час назад
— Это фантастические впечатления. Мне повезло, что в определенный момент, когда в «Детройте» ряд игроков получили травмы, меня вызвали из фарм-клуба. Я смог себя показать и уже к следующему сезону готовился в главной команде, а затем дебютировал в НХЛ.
В первое время не мог привыкнуть, что выхожу на лед с такими звездами, как Дацюк и Хенрик Зеттерберг. Но они, несмотря на свой статус, очень благожелательно относились ко мне, всегда поддерживали. Если в игре или на тренировках что-то не получалось, Павел и Хенрик всегда советовали мне успокоиться и играть в свой хоккей.
Андрей Нестрашил: Если честно, я рад работать с таким тренером, как Назаров
А свой первый матч в НХЛ я провел на глазах у своего отца, который не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом. Ради одного этого стоило ехать в Детройт, несмотря на то что потом я не смог удержаться в клубе, — передают слова Нестрашила «Известия».
Добавим, что 14 марта «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с чешским нападающим. Прошедший сезон стал для Нестрашила первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 33 (11+22) очка.
Советский спорт: последние новости
«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», дважды уступая по ходу встречи Голкипер «Чикаго» Скотт Фостер, сыгравший впервые за 12 лет, признан первой звездой дня в НХЛ Варламов признан первой звездой матча с «Чикаго»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Бах поблагодарил Ким Чен Ына за вклад в Олимпиаду2
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение