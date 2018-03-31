В ХК Сибирь назначили нового тренера нападющих, бывшего игрока

В Новосибирском ХК Сибирь назначили нового тренера защитников. Теперь им стал бывший игрок, Алексей Кривчинков в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба Хоккейного Клуба.

Он родом из города Усолье-Сибирское Иркутской области 11 июня 1974 года, там он начал заниматься хоккеем как защитник.

Проффесиональная карьера началась в Сибири в 1998 году. До этого выступал в США в лигах IHL, ECHL и AHL. В команде «Сибирь» он отыграл 206 матчей, 186 — за «Северсталь» , кроме того, играл за «Витязь» и «Металлург» из Новокузнецка.

В 2011 году нападающий завершил свою карьеру в качестве игрока и стал тренером молодежной команды «Сибирские снайперы», где и работал до нынешних пор.