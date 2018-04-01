Ещё
Фазель: Лига чемпионов по хоккею нуждается в сокращении количества клубов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фазель: Лига чемпионов по хоккею нуждается в сокращении количества клубов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейная Лига чемпионов, в которой выступают европейские клубы, в будущем нуждается в сокращении числа команд, а оптимальным вариантом является выступление только победителей регулярных чемпионатов своих стран и плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Лига чемпионов в нынешнем виде была запущена в 2014 году. В сезоне-2014/15 в ней участвовало 44 клуба из 12 европейских стран, в сезоне-2015/16 и 2016/17 — 48 команд. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие 32 команды: по пять из Швеции и Финляндии, по четыре из Швейцарии и Чехии, по три из Германии и Австрии, две из Великобритании, а также по одной из Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Франции и Польши. Клубы Континентальной хоккейной лиги в соревновании не участвуют.
"Я пытался много раз привести КХЛ в Лигу чемпионов, но есть ряд причин, почему КХЛ не хочет туда идти. На данный момент Лига чемпионов тоже нуждается в сокращении — там слишком много клубов, — сказал Фазель. — Если мы говорим о Лиге чемпионов, то пускай в ней играют чемпионы, а не занявшие второе и третье места. Нужно, чтобы в ней выступали от стран победители регулярного сезона и плей-офф — тогда это была бы реальная Лига чемпионов".
"Это принесло бы больше пользы турниру в плане его уровня. Этот вопрос у нас в стадии обсуждения. Мы стартовали с более чем 40 командами, что на пользу не пошло", — добавил Фазель.
Победителем турнира минувшего сезона стал финский «Ювяскюля», второе место занял шведский «Векше», третье место поделили чешские «Тршинец» и «Либерец».
ТАСС: последние новости
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ Две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить "Калгари" Хоккеист Санников покинет клуб "Сибирь"
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович забил в США с 40 метров4
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным48
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут104
Российский боец побил соперника за 10 секунд4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение