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Президент IIHF прокомментировал сокращение числа клубов в КХЛ
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Президент IIHF прокомментировал сокращение числа клубов в КХЛ 

RT на русском 48 минут назад
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал сокращение количества клубов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 28 марта было объявлено о том, что «Лада» и «Югра» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19.
«Мы как-то обсуждали этот вопрос, и я сказал, что в КХЛ слишком много команд. Всегда очень тяжело сокращать клубы, но, я думаю, у КХЛ есть очень хорошая картина, показывающая, сколько болельщиков посещает арену, сколько телезрителей, результат команды», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Он отметил, что если лига не получает те цифры, который нужны, необходимо сокращать число команд.
«Для будущего КХЛ это хорошо, поскольку если будет меньше команд, то её средний уровень будет выше», — подытожил Фазель.
Ранее глава КХЛ объяснил, почему из состава лиги не исключили «Северсталь».
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