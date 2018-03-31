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Голы Радулова и Тарасенко вошли в топ-10 на неделе в НХЛ
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Голы Радулова и Тарасенко вошли в топ-10 на неделе в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
НХЛ опубликовала подборку лучших голов прошедшей игровой недели.
1. Гол Кайла Коннора в матче с «Анахайм Дакс». 2. Гол Александра Радулова в ворота «Филадельфии Флайерз». 3. Гол Сидни Кросби в теннисном стиле в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». 4. Гол Владимира Тарасенко в овертайме матча с «Сан-Хосе Шаркс». 5. Гол Блейка Коулмэна в матче с «Питтсбург Пингвинз». 6. Гол Коннора Макдэвида в игре с «Ванкувер Кэнакс». 7. Гол Уоррена Фогеле в матче с «Оттавой Сенаторз». 8. Гол Тома Уилсона в матче с «Монреаль Канадиенс». 9. Гол Коннора Макдэвида в ворота «Лос-Анджелес Кингз». 10. Гол Джека Айкела в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.
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