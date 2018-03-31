Стэмкос дерется с Бучневичем из-за Кучерова, а Овечкин не может забить (видео)

Вот смотрите, с чего все началось. Сначала ведь защитник «Тампы» Райан Макдона подловил форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича на силовой прием. Да так, что Пашу даже перевернуло в воздухе.

А ведь еще в этом сезоне они были одноклубниками, пока Макдону не обменяли. За что он так обошелся с Бучем? Может, ему не нравилось, что Павел ходил по раздевалке всегда с серьезным видом? Или что он, может, включал на всю комнату русский рэп?

Бучневич обиделся и решил выключить кого-то из «Тампы». Тут как раз на него бежал Никита Кучеров . И если силовой прием Макдоны был еще чистым, то теперь Павел решил вырубить потенциального товарища по сборной России на чемпионате мира прицельным ударом в колено. И это уже было грязно.

Рядом как раз проезжал Стивен Стэмкос , который моментально все оценил и бросился в драку. А как иначе? Тут без вариантов. Бой двух играющих форвардов получился веселым, но без кровопролития. Позабавил Хенрик Лундквист на скамейке запасных, который прикрывал лицо ловушкой: «Эй, молодежь! Вы только меня, старичка, не заденьте!»

В целом «Тампа» прервала серию их трех поражений. Такие крупные победы со счетом 7:3 помогают игрокам вернуть уверенность в свои силы. Ну а «Рейнджерс»… Этой команде уже ничего не нужно. Там с апреля пойдет серьезная перестройка, и я жду, что главный тренер Ален Виньо будет отправлен в отставку.

Интересную игру провел Семен Варламов , которого мы признаем первой звездой дня. Он ведь отразил все 30 сэйвов, а «Колорадо» разгромил «Чикаго» со счетом 5:0. Такое впечатление, что в воротах «Блэкхокс» играл какой-то бухгалтер. Но нет, их защищал малоопытный Коллин Делиа, для кого этот матч стал лишь вторым за карьеру в НХЛ.

Казалось бы, Варламов сделает третий сухарь в сезоне. Но нет, в конце третьего периода, уже при счете 4:0, в нашего вратаря въехал словак из «Чикаго» Томаш Юрко. В итоге Семен не смог продолжить матч, и его заменил Джонатан Бернье

Болельщики «Колорадо» верят, что с их основным голкипером ничего серьезного не произошло. Когда Варламов в воротах, то он реально тащит «Эвеланш». Сейчас клуб из Денвера идет вровень с «Сент-Луисом», но провел на один матч больше. Нужно сделать еще рывок, чтобы попасть в зону «уайлд-кард». Впереди — тяжелейший выезд в Калифорнию, на матчи с «Анахаймом», «Лос-Анжелесом», «Сан-Хосе», а также домашняя игра… барабанная дробь… с «Сент-Луисом». На кону в этом поединке может стоять путевка в плей-офф. Запасаемся попкорном.

В последних пяти матчах Александр Овечкин забил только один гол. Пока у него 45 шайб, и еще четыре игры до финиша — против «Питтсбурга», «Сент-Луиса», «Нэшвилла» и «Нью-Джерси».

Что-то теперь я сильно сомневаюсь, что Овечкин сможет забить 50 голов за сезон. Ему бы удержать «Морис Ришар Трофи», потому что Патрик Лайне (43) от него на расстоянии одного хет-трика. Хотя молодой финн тоже заглох, но он может взорваться в любой момент.

Игра с «Каролиной» у «Вашингтона» вообще не получилась. Овечкин и Евгений Кузнецов схватили по «-3» за полезность. «Ураганам» было нечего терять, и они сыграли легко на победу. Конкретно против Овечкина действовал Джеккоб Славин (не путать с обозревателем Виталием Славиным), и он вчистую закрыл Ови.

Тем не менее, «Вашингтон» вышел в плей-офф в десятый раз за последние 11 сезонов, с чем мы команду Овечкина и его самого поздравляем категорически.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Семен ВАРЛАМОВ (Колорадо)

Сделал 30 сэйвов в матче с «Чикаго» (5:0)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:4)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Рейнджерс» (7:3)

Общий зачет по сезону*: 81 — Малкин 76 — Кучеров 72 — Овечкин 57 — Панарин 55 — Радулов 53 — Кузнецов 51 — Бобровский 45 — Дадонов 44 — Тарасенко 38 — Василевский 33 — Варламов 32 — Бучневич 28 — Проворов 22 — Худобин 21 — Анисимов 20 — Сергачев 19 — Задоров 16 — Наместников, Орлов, Зайцев 14 — Куликов 12 — Якупов 9 — Слепышев 8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак 6 — Емелин 4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев 3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников 2 — Кулемин