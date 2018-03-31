Линус Виделль: «Трактор» стал пассивен, когда стал удерживать преимущество

Форвард «Трактора» Линус Виделль подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (1:2) в Казани.

«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» в первом матче финала «Востока»

— Была равная игра, — приводит « БИЗНЕС Online » слова шведа. — Мы, наверное, были пассивны, когда забили и стали удерживать преимущество. Третий период еще менее активно играли в зоне соперника. В целом, неплохо играли в разрушении, помогали вратарю, а он нам.

— Какие ожидания от серии? — У Казани очень хорошая команда, будет нелегко — как нам, так и им. Вратари выйдут на первый план, оборона. Кто меньше ошибок допустит, тот и выиграет. Будем цепляться в воскресенье, хотим увезти отсюда победу.

Напомним, «Трактор» открыл счет во втором периоде после того, как швед Рихард Гюнге забил с передачи Виделля . Но в третьем периоде хозяева забили два гола.

Второй матч серии пройдет 1 апреля также в Казани.