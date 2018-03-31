Ещё
Кожевников: «Ак Барс» выглядит лучше, «Трактор» зацепит пару матчей и всё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кожевников: «Ак Барс» выглядит лучше, «Трактор» зацепит пару матчей и всё 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Трактором» со счётом 2:1 и фаворите финала Восточной конференции.
«Фаворит в этой серии, конечно, Казань, у Билялетдинова более ровная команда, мастеровитая. Выглядит «Ак Барс» лучше. Думаю, «Трактор» зацепит пару матчей и всё. Шесть матчей в этой серии должно быть. Зарипов вчера сыграл, нормально выглядел, челябинцы к нему очень внимательно относятся. Не скажу, что в первом матче играл фантастически, но нормально.
Кравцов проявил себя в этом плей-офф. Действительно, талантливый парень, уже давно на слуху. Дифирамбы петь ещё рановато, но перспективы у него большие. Если останется в КХЛ, то раскроется. А если и уедет, то и в Америке раскроется», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
Чемпионат.com: последние новости
Владелец «Вашингтона»: жалею, что не подписал с Овечкиным контракт на 15 лет Форвард «Каролины» Валентин Зыков набрал 6 очков в 5 матчах сезона Обзор матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение