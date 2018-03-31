Кожевников: «Ак Барс» выглядит лучше, «Трактор» зацепит пару матчей и всё

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о победе «Ак Барса» над «Трактором» со счётом 2:1 и фаворите финала Восточной конференции.

«Фаворит в этой серии, конечно, Казань, у Билялетдинова более ровная команда, мастеровитая. Выглядит «Ак Барс» лучше. Думаю, «Трактор» зацепит пару матчей и всё. Шесть матчей в этой серии должно быть. Зарипов вчера сыграл, нормально выглядел, челябинцы к нему очень внимательно относятся. Не скажу, что в первом матче играл фантастически, но нормально.

Кравцов проявил себя в этом плей-офф. Действительно, талантливый парень, уже давно на слуху. Дифирамбы петь ещё рановато, но перспективы у него большие. Если останется в КХЛ, то раскроется. А если и уедет, то и в Америке раскроется», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.