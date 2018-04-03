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«Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля
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«Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля 

LiveSport.Ru 3 апреля 2018
Фото: LiveSport.Ru
«Анахайм»
В прошлом матче «Анахайм» дома в овертайме дожал «Колорадо» (4:3), одержав свою третью победу в четырех и седьмую в последних десяти играх.
Все прогнозы на НХЛ  «Анахайм» продолжает двойную борьбу в турнирной таблице — с «Лос-Анджелесом» за место в топ-тройке Тихоокеанского дивизиона, плюс с «Колорадо» и «Сент-Луисом» за место в плей-офф. Сейчас «Дакс» занимают 7-е место в Западной конференции, отстают на одно очко от «Лос-Анджелеса» при матче в запасе, опережают на два очка «Колорадо» и на три «Сент-Луис». В списке травмированных только защитник Кевин Биекса, а также нападающий Патрик Ивс, но он выбыл в самом начале сезоне.
«Анахайм» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 2,60 шайбы за матч и показывая 83,1% надежности в меньшинстве — это два 4-х показателя во всей НХЛ. Однако по игре в атаке и в большинстве «Дакс» не входят даже в топ-20.
«Миннесота»
В прошлой игре «Миннесота» в родных стенах засушила «Эдмонтон» (3:0), одержав свою вторую победу в последних трех матчах.
Этой победой «Миннесота» гарантировала себе и плей-офф и третье место в Центральном дивизионе. Впереди у команды три выездных поединка против «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе», которые станут подготовкой к плей-офф. Главное — не получить лишних травм, ведь в лазарете и так четыре человека — защитники Густав Олофссон, Джаред Спаржеон, Райан Сутер, а также нападающий Люк Кунин.
«Миннесота» не входит в топ-10 ни по одному из показателей, но у «Дикарей» хороший баланас обороны и атаки — в среднем 3,03 заброшенные шайбы за матч и 2,76 пропущенные. По обоим показателям «Уайлд» занимают 11-е место в лиге. Чуть похуже игра спецбригад, но также в районе 14-15 мест.
Прогноз
Соперники сыграли друг с другом два матча в сезоне, обменявшись выездными победами. Но сейчас очки гораздо важнее «Анахайму», тогда как «Миннесота» просто готовиться к плей-офф и не будет рисковать. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Анахайма» в матче с коэффициентом 1,67.
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