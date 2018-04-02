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Владелец «Кэпиталз» назвал Овечкина лучшим спортсменом в истории Вашингтона
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Владелец «Кэпиталз» назвал Овечкина лучшим спортсменом в истории Вашингтона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Владелец команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис оценил роль форварда Александра Овечкина в команде. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мне кажется, что в случае с Алексом многие недооценивают его выносливость и стойкость, которые позволили ему так быстро провести 1000 матчей и забросить 600 шайб. Мы очень благодарны Алексу и его семье за его приверженность команде, за то, как он тренируется, как отдыхает и восстанавливается.
Он является фундаментом нашей команды", — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.
Он отметил, что считает Овечкина лучшим спортсменом в истории Вашингтона.
"Нет никаких сомнений в том, что он лучший, самый результативный и прибыльный спортсмен в истории города. Многие из нас не помнят, какой была команда до Овечкина.
Я очень благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в судьбе нашей команды. Я всегда это ощущал", — добавил владелец.
Ранее «Кэпиталз» анонсировали 1000-й матч Овечкина, который он сыграет 2 апреля с «Питтсбургом».
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