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Житник: матч ЦСКА — СКА соответствовал лучшим стандартам НХЛ, играли звёзды
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Житник: матч ЦСКА — СКА соответствовал лучшим стандартам НХЛ, играли звёзды 

Чемпионат.com 30 марта 2018
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о первом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции СКА — ЦСКА (4:5 ОТ).
«Знаете, пожалуй, впервые в этом сезоне увидел матч КХЛ, который полностью соответствовал лучшим стандартам НХЛ. Речь и о плотности игры, и о ритме, и о высоком прессинге, и о непредсказуемости, и об исполнительском мастерстве.
В общем, трансляция из Санкт-Петербурга мне очень понравилась, кстати, и по телекартинке тоже. Это был большой хоккей. В каких-то мельчайших нюансах ЦСКА выглядел чуть агрессивнее и конкретнее. Было примерно 51 на 49 в пользу московского клуба.
Впервые увидел молодого форварда ЦСКА Кузьменко. Честно скажу, удивился. Парень постоянно лез на ворота, был динамичен, не придумывал ничего лишнего. Такой стиль очень популярен именно в НХЛ. Нельзя не отметить эффектный голевой пас Капризова, хотя в большом хоккее такие передачи проходят в двух случаях из пяти. Как обычно, нестандартно действовал другой герой Олимпиады — Гусев. Бросалось в глаза, что на лёд вышли звёзды.
Чувствовалось, что игра проходит на большой, европейской площадке, защитники не успевали перекрывать дальний и ближний пятачки, откуда и пришли семь-восемь голов. В НХЛ формат площадки меньше — и такую свободу у ворот редко увидишь.
СКА упустил преимущество своего льда — и теперь обязан добавлять. Не сомневаюсь, что Санкт-Петербург перегруппирует свои ряды, обратит внимание на вывод шайбы из своей зоны, избавится от обрезов. Так что болельщиков ждёт очень интересная серия», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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