Явный фаворит: команда Лукашенко вышла в финал хоккейного турнира

Команда белорусского президента Александра Лукашенко вышла в финал одиннадцатых соревнований Беларуси по хоккею с шайбой среди любителей.

Сегодняшние соперники — ледовая дружина из Брестской области. Всю игру им пришлось, скорее, обороняться. Еще в первом периоде команда главы государства забросила четыре шайбы. На протяжении всей игры брестчане отставание в счете пытались сократить, но так и не смогли. Итоговый счет матча 9:4.

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«Несколько глупых голов пропустили. В принципе, играют мастера высочайшего уровня против нас. Очень тяжело. Создали несколько моментов сами, но, к сожалению, не забили», — сказал нападающий команды Брестской области Александр Запольский. «У них было много хороших моментов. У нас вратарь удачно сыграл… Так всегда: не забиваешь ты, забивают тебе», — отметил нападающий команды президента Андрей Михалев . Финальная серия соревнований стартует 7 апреля. На сегодняшний день команда главы государства — явный фаворит турнира.

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