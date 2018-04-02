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Гол Патрика Херсли засчитан после просмотра на предмет положения вне игры
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Гол Патрика Херсли засчитан после просмотра на предмет положения вне игры 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник СКА Патрик Херсли удвоил преимущество своей команды в третьем матче серии с ЦСКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции (3:1, идёт второй период). Шведский хоккеист впервые отличился в нынешнем розыгрыше плей-офф.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин брал просмотр на предмет положения вне игры, по итогам которого лайнсмены матча Глеб Лазарев и Евгений Юдин подтвердили взятие ворот. Таким образом, хозяева потеряли право на использование тайм-аута.
Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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