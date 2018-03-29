Почему СКА выйдет в финал Кубка Гагарина-2018

Интрига «армейского» дерби только в количестве матчей.

Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге начнётся «армейский» финал Запада. Финал, который был ожидаем ещё до начала сезона. Команда Игоря Никитина должна оказать СКА достойное сопротивление, но пройти принципиального соперника не сможет.

Лидеры СКА играют как лидеры

У петербуржцев всё в порядке с игровой формой. Будто и не было поездки на Олимпиаду и похмелья после завоевания золота. Ковальчук как был лучшим бомбардиром команды в «регулярке», так и остаётся им в плей-офф. Шипачёв продолжает забивать и отдавать, Гусев, Дацюк и примкнувший к ним Карпов показывают шикарный хоккей.

Не отстаёт и второй эшелон — раззабивался Тихонов, вносят свою лепту Каблуков и Барабанов. Не отстают и защитники. Об атакующем потенциале Войнова известно всем, но у СКА уже и Гавриков постоянно дежурит на чужом пятачке. Словом, опасность исходит от любой линии СКА. Не совсем идёт игра только у Плотникова, но у СКА и без него есть кому забивать. К тому же поставленная Знарком в абсолют взаимозаменяемость в звеньях работает. Состав тасуется часто, а результат от этого не страдает. Убирать из состава буксующих игроков и вливать свежую кровь Знарок может совершенно безболезненно.

Игрок СКА (позиция) ИгрыОчкиИгрок ЦСКА (позиция) ИгрыОчкиКовальчук (н) 95+4Андронов (н) 105+1Шипачёв (н) 94+4Григоренко (н) 105+1Гусев (н) 93+4Ничушкин (н) 101+5Дацюк (н) 93+2Капризов (н) 101+5Торесен (н) 70+5Шалунов (н) 103+1Войнов (з) 92+2Науменков (з) 81+3Гавриков (з) 91+2Пашнин (з91+1Белов (з) 50+3Нестеров (з) 100+2Зуб (з) 90+3Марченко (з) 100+2Зубарев (з) 70+2Робинсон (з) 101+0 У ЦСКА сейчас на первых местах в списке бомбардиров не совсем очевидные лица — Сергей Андронов Михаил Григоренко . А лидеры по итогам «регулярки» — Капризов, Шалунов и Шумаков — ушли в тень. У Кирилла вообще полоса неудач началась ещё зимой, а в плей-офф он пока забил только один гол. На подвигах одного капитана Андронова, которому в некоторых голах, например, победном в серии с «Йокеритом», просто везёт, и Григоренко, не уедешь.

СКА здоров, а в ЦСКА — свинка

Важный и, в случае с московскими «армейцами», непредсказуемый фактор. Известно, что свинкой уже переболели Окулов и Светлаков, теперь в лазарет попали Шалунов и Шумаков. Они уже выздоравливают, но первый матч точно пропустят, и для ЦСКА это большая потеря. Плюс неизвестно, заразится ли кто-то ещё. Конечно, хотелось бы, чтобы оба соперника были в оптимальном состоянии, но жизнь вносит свои коррективы. В СКА же здоровы все. Получил небольшую травму Рундблад, но это далеко не ключевой игрок питерцев. Рукавишников, не игравший почти весь сезон из-за травмы ахилла, уже начал тренироваться с командой. СКА в прошлом году прекрасно справился без Войнова и Дацюка, так о чём можно говорить, когда все здоровы? Как отметил Харийс Витолиньш, головная боль тренеров заключается только в том, кого ставить на игру. А в бой рвутся все.

У СКА лучше спецбригады и результативность

У питерцев пока не получается на всю мощь использовать большинство — всего 13,6%, но в этом компоненте они наверняка добавят. У соперника с реализацией лишнего дела обстоят ещё хуже, всего 12,8%. Зато по игре в меньшинстве команде Знарка нет равных — 96,8%, фантастический результат. Тут ЦСКА опять отстаёт — 90,6%. Что касается результативности, то СКА забивает 3,22 гола за игру против 2,5 у ЦСКА. Когда в твоём составе Гусев, Ковальчук и Дацюк, о том, что вратари соперников будут регулярно выгребать шайбы из своих сеток, можно не сомневаться. Но, может, ЦСКА возьмёт надёжностью в обороне?

СКА не раз выбивал из плей-офф лучших вратарей

Кажется, что Илья Сорокин играет сильнее Микко Коскинена , его показатели существенно лучше — 96,4% отражённых бросков против 94,4 у финского стража ворот СКА, и почти вдвое меньший коэффициент надёжности, 0,73 против 1,30. Но вспомним, кто противостоял СКА в прошлых плей-офф? Андрес Нильссон до финала 2015 года выглядел непробиваемой стеной, но «Ак Барсу» это никак не помогло. Алексей Мурыгин в регулярном чемпионате сезона-2015/16 бил рекорды по сухим матчам, но в первом раунде с «Локомотивом» СКА порой хватало и одной шайбы для победы. Василий Кошечкин стал самым ценным игроком плей-офф-2017, но «Магнитка» проиграла СКА в финале. Такая же участь ждёт и Сорокина. Коскинен, в свою очередь, умеет играть сверхнадёжно в самых важных матчах сезона. Не просто так он прочно прижился в СКА, который может себе позволить получить практически любого понравившегося вратаря.

Опыт говорит за СКА Для Олега Знарка это будет пятый финал конференции в роли главного тренера, и он пока ни разу не проигрывал на этой стадии. Более того, он является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Опыта в КХЛ Олегу Валерьевичу не занимать, да и работа в сборной России тоже идёт в копилку. Игорь Никитин в ЦСКА работает давно, но главным тренером — только первый сезон. Да и предыдущий опыт рулевого команды КХЛ у него совсем маленький, в «Авангарде». В «регулярке» СКА Знарка уже дважды обыграл ЦСКА Никитина с общим счётом 9:4, да и в целом состав у питерских «армейцев» мощнее. Если говорить о плей-офф КХЛ без привязки к тренерам, то эти команды встречались четыре раза, и трижды СКА выигрывал. Один раз — самым драматичным образом, вытащив серию с 0-3. А единственное поражение случилось тогда, когда команду раздирали внутренние проблемы. Будем надеяться, что серия получится упорной. Но сколько бы ни потребовалось матчей, четыре или семь, СКА должен её выиграть.

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