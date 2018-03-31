Никитин: ЦСКА недоработал нюансы, Телегиным решили не рисковать,

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии 1-1.

«Готовились, понимали, что игра будет тяжёлой. Такой и получилось. Недоработали нюансы, это решило исход встречи. Все ребята молодцы, старались. Играем с хорошей командой, нужна полная концентрация. Вообще не скажу, что сегодня был закрытый хоккей. Просто тяжело преодолеть такую организованную оборону, как у СКА.