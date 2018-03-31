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Никитин: ЦСКА недоработал нюансы, Телегиным решили не рисковать,
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Никитин: ЦСКА недоработал нюансы, Телегиным решили не рисковать, 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:2 во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии 1-1.
«Готовились, понимали, что игра будет тяжёлой. Такой и получилось. Недоработали нюансы, это решило исход встречи. Все ребята молодцы, старались. Играем с хорошей командой, нужна полная концентрация. Вообще не скажу, что сегодня был закрытый хоккей. Просто тяжело преодолеть такую организованную оборону, как у СКА.
Не знаю, что с Телегиным, сказали, что он на сто процентов не может играть, решили не рисковать. Не только Карнаухов был заряжен на борьбу, это хоккей», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА выразил сомнение, что СКА забросил свой второй гол по правилам «Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2» Форвард «Каролины» Валентин Зыков набрал 6 очков в 5 матчах сезона
 Ещё 5 источников 
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