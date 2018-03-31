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КХЛ объяснила, почему был засчитан второй гол СКА в ворота ЦСКА
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КХЛ объяснила, почему был засчитан второй гол СКА в ворота ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объяснил, почему был засчитан гол Ярно Коскиранта во втором матче финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА, сообщает ТАСС.
"Главный судья инициировал консультацию на предмет: нарушение численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: нарушение численного состава не было, следовательно, взятие ворот было засчитано верно", — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Встреча между СКА и ЦСКА, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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