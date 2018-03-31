КХЛ объяснила, почему судьи засчитали второй гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дал свои разъяснения, почему второй гол санкт-петерубргского СКА в ворота ЦСКА был засчитан. Во втором матче финала Западной конференции КХЛ Ярно Коскиранта на 31-й минуте сделал счёт 2:0.

«Главный судья инициировал консультацию на предмет: нарушение численного состава перед взятием ворот. После видеопросмотра определено: нарушение численного состава не было, следовательно, взятие ворот было засчитано верно», — сообщается на официальном сайте КХЛ.