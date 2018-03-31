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Ярно Коскиранта: У СКА с ЦСКА идет война. Борьба за финал будет очень жесткой
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Ярно Коскиранта: У СКА с ЦСКА идет война. Борьба за финал будет очень жесткой 

Советский спорт 2 часа назад
— СКА приходилось много обороняться. Вы сильно измотаны? — Думаю, мы в отличной форме, усталым выглядит скорее наш соперник. Получилась обычная для плей-офф тяжелая игра. В моменте с моим голом был хороший момент, мы вышли два в одного и реализовали момент.
— После второго гола вас психологически отпустило? — Неважно, кто именно забивает, для нас ключевое — держать шайбу, показывать свою игру. В концовке соперник давил, а нам оставалось только удерживать счет.
— Мы нечасто видим, что вы готовы драться. В чем была причина в этом матче? — Соперник совершил плохой силовой прием, не самый чистый. Я-то прежде всего хоккеист, не боец. Но всегда нужно стоять за себя.
— Матч был грубым. Остальные в серии будут такими же? — Конечно, это же финал конференции, в серии идет война. Борьба за финал Кубка Гагарина будет очень жесткой.
— Насколько вас разозлила подлая игра ЦСКА? — Не могу сказать, что нас разозлили. Но иногда были такие ситуации, когда соперник был близок к нанесению травмы.
Микко Коскинен, ваш друг, сыграл на ноль. — Он просто лучший! Когда надо показывать лучшую игру, он это делает, — передает слова Коскиранты корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Счет в серии после двух матчей сравнялся, третья встреча состоится в Москве 2 апреля.
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